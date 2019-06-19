Жара и ливни. Какой погода будет сегодня

19 июня, 2019, 06:30

19 июня в Украине сохранится жаркая погода, но возможны и грозы

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

В западных областях + 26 .... + 30, есть вероятность кратковременных дождей с грозами, местами даже ливни.

На севере существенные осадки маловероятны, +30 ... +32.

На востоке жаркая воздушная масса, + 32 ... + 35.

В центре до +34, есть вероятность кратковременных локальных громовых дождей.

На юге также есть вероятность дождей с грозами, до +32.

В Киеве жара и до +32.