Жара и ливни. Какой погода будет сегодня
19 июня, 2019, 06:30
19 июня в Украине сохранится жаркая погода, но возможны и грозы
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
В западных областях + 26 .... + 30, есть вероятность кратковременных дождей с грозами, местами даже ливни.
На севере существенные осадки маловероятны, +30 ... +32.
На востоке жаркая воздушная масса, + 32 ... + 35.
В центре до +34, есть вероятность кратковременных локальных громовых дождей.
На юге также есть вероятность дождей с грозами, до +32.
В Киеве жара и до +32.
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