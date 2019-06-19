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Espreso.tvОбществоЗеленский утвердил состав делегации на Минских переговорах

Зеленский утвердил состав делегации на Минских переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе

Об этом говорится на сайте президента.

Согласно указу, офицер ВСУ Богдан Бондарь будет представлять Украину в рабочей подгруппе по вопросам безопасности, заместитель министра экономического развития и торговли Украины Игорь Еремей - в подгруппе по социально-экономическим вопросам.

Бывшего омбудсмена Валерию Лутковскую назначили украинским представителем в гуманитарной подгруппе.

В рабочую подгруппу по политическим вопросам ввели экс-посла Украины в США Александра Моцика.

 

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