Зеленский утвердил состав делегации на Минских переговорах

19 июня, 2019, 17:51

Об этом говорится на сайте президента.

Согласно указу, офицер ВСУ Богдан Бондарь будет представлять Украину в рабочей подгруппе по вопросам безопасности, заместитель министра экономического развития и торговли Украины Игорь Еремей - в подгруппе по социально-экономическим вопросам.

Бывшего омбудсмена Валерию Лутковскую назначили украинским представителем в гуманитарной подгруппе.

В рабочую подгруппу по политическим вопросам ввели экс-посла Украины в США Александра Моцика.