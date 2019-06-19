Зеленский назначил секретаря СНБО Данилюка руководителем Национального центра кибербезопасности
19 июня, 2019, 18:56
Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка руководителем Национального координационного центра кибербезопасности
Об этом говорится на сайте президента.
Соответствующий указ № 415/2019 от 19 июня размещен на сайте.
"На замену статьи 2 Указа Президента Украины от 7 июня 2016 № 242 "О Национальном координационном центре кибербезопасности" назначить Данилюка Александра Александровича - секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины - руководителем Национального координационного центра кибербезопасности", - говорится в тексте указа президента.
Документ вступил в силу со дня опубликования.
Данилюк был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны 28 мая.
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