Зеленский назначил секретаря СНБО Данилюка руководителем Национального центра кибербезопасности

19 июня, 2019, 18:56

Об этом говорится на сайте президента.

Соответствующий указ № 415/2019 от 19 июня размещен на сайте.

"На замену статьи 2 Указа Президента Украины от 7 июня 2016 № 242 "О Национальном координационном центре кибербезопасности" назначить Данилюка Александра Александровича - секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины - руководителем Национального координационного центра кибербезопасности", - говорится в тексте указа президента.

Документ вступил в силу со дня опубликования.

Данилюк был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны 28 мая.