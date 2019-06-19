//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоWizz Air приобретет 20 самолетов Airbus до 2026 года

Wizz Air приобретет 20 самолетов Airbus до 2026 года

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air до 2026 года приобретет 20 новых самолетов Airbus A321XLR, увеличив собственный авиапарк до 276 самолетов

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта им.Сикорского "Киев" в Facebook.

Это позволит Wizz Air значительно расширить маршрутную сеть и сообщения тех направлений, которые сейчас недоступны, говорится в сообщении.

"Сегодня мы выполняем отдельное количество 5-6 часовых рейсов, а с самолетами серии XLR сможем предлагать отличные стоимость и сервис на 7-8 часовых перелетах", - отметил гендиректор Wizz Air Джозеф Варади.

Отмечается, что A321XLR является наиболее экономически эффективным самолетом такого типа.

"Экономические характеристики самолетов Airbus A321XLR расширят наши конкурентные преимущества для стимулирования спроса на авиаперевозки в Центральной и Восточной Европе и за ее пределами, а также будут способствовать уменьшению воздействия на окружающую среду", - подчеркнул он.

Отмечается, что самолеты A320neo являются чрезвычайно эффективными - они позволяют улучшать работу Wizz Air в рамках бизнес-модели "лоу-кост" и способствуют бесспорному лидерству по издержкам.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июня, 2019 среда

больше новостей

19 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать