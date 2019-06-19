Wizz Air приобретет 20 самолетов Airbus до 2026 года

19 июня, 2019, 17:07

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air до 2026 года приобретет 20 новых самолетов Airbus A321XLR, увеличив собственный авиапарк до 276 самолетов

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта им.Сикорского "Киев" в Facebook.

Это позволит Wizz Air значительно расширить маршрутную сеть и сообщения тех направлений, которые сейчас недоступны, говорится в сообщении.

"Сегодня мы выполняем отдельное количество 5-6 часовых рейсов, а с самолетами серии XLR сможем предлагать отличные стоимость и сервис на 7-8 часовых перелетах", - отметил гендиректор Wizz Air Джозеф Варади.

Отмечается, что A321XLR является наиболее экономически эффективным самолетом такого типа.

"Экономические характеристики самолетов Airbus A321XLR расширят наши конкурентные преимущества для стимулирования спроса на авиаперевозки в Центральной и Восточной Европе и за ее пределами, а также будут способствовать уменьшению воздействия на окружающую среду", - подчеркнул он.

Отмечается, что самолеты A320neo являются чрезвычайно эффективными - они позволяют улучшать работу Wizz Air в рамках бизнес-модели "лоу-кост" и способствуют бесспорному лидерству по издержкам.