Wizz Air приобретет 20 самолетов Airbus до 2026 года
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта им.Сикорского "Киев" в Facebook.
Это позволит Wizz Air значительно расширить маршрутную сеть и сообщения тех направлений, которые сейчас недоступны, говорится в сообщении.
"Сегодня мы выполняем отдельное количество 5-6 часовых рейсов, а с самолетами серии XLR сможем предлагать отличные стоимость и сервис на 7-8 часовых перелетах", - отметил гендиректор Wizz Air Джозеф Варади.
Отмечается, что A321XLR является наиболее экономически эффективным самолетом такого типа.
"Экономические характеристики самолетов Airbus A321XLR расширят наши конкурентные преимущества для стимулирования спроса на авиаперевозки в Центральной и Восточной Европе и за ее пределами, а также будут способствовать уменьшению воздействия на окружающую среду", - подчеркнул он.
Отмечается, что самолеты A320neo являются чрезвычайно эффективными - они позволяют улучшать работу Wizz Air в рамках бизнес-модели "лоу-кост" и способствуют бесспорному лидерству по издержкам.
- Напомним, 25 марта Петр Порошенко заявил, что венгерский авиаперевозчик Wizz Air заинтересован в запуске международных рейсов из Черновцов.
- 8 апреля венгерский лоукост Wizz Air совершил свой первый рейс из Киева в Краков .
- Wizz Air объявил о запуске нового рейса из Киева в Лейпциг (Германия) . Первый рейс по этому маршруту запланирован на 5 июля. Планируется, что рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам.
- Wizz Air объявил о восстановлении с 30 июня авиарейсов Киев-Люблин .
Читайте также
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-
-
Читайте также
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-