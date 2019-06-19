Выборы в Раду: более 10 тыс. украинцев уже сменили место голосования

19 июня, 2019, 15:27

Большинство украинцев сменили место голосования на Киев и Киевскую область

Об этом свидетельствуют данные сайта Государственного реестра избирателей.

По состоянию на 19 июня процедурой временной смены места голосования воспользовались 10 тыс. 665 украинцев, из которых 209 человек - из оккупированного Россией Крыма, 3 тыс. 391 - из Донецкой области и 1 тыс. 849 - с Луганской.

Большинство украинцев сменили место голосования на Киев и Киевскую область - 2 тыс. 213 и 1 тыс. 076 человек соответственно.

Временно сменить место голосования для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 21 июля, можно до 15 июля включительно.