Волкер назвал РФ главным препятствием в Минском процессе
Об этом он заявил на слушаниях в Сенате США, передает "Европейская правда" .
"Россия остается главным препятствием на пути выполнения Минских соглашений. Украина же сделала все возможное для выполнения договоренностей", - сказал Волкер.
Он также напомнил о принятом Украиной законе амнистию для лиц, совершивших преступления в рамках конфликта, а также законодательство, которое предусматривало бы так называемый "особый статус".
"К сожалению, Россия, похоже, сделала осознанный выбор в пользу сохранения статуса кво. Россия продолжает поддерживать свои марионеточные режимы, так называемые" народные республики "Донецкая и Луганская, которым нет места ни по Минским соглашениям, ни по конституционному строю Украины", - отметил Волкер.
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