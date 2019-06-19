Волкер назвал РФ главным препятствием в Минском процессе

19 июня, 2019, 10:15

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер назвал Россию главным препятствием на пути выполнения Минских соглашений

Об этом он заявил на слушаниях в Сенате США, передает "Европейская правда" .

"Россия остается главным препятствием на пути выполнения Минских соглашений. Украина же сделала все возможное для выполнения договоренностей", - сказал Волкер.

Он также напомнил о принятом Украиной законе амнистию для лиц, совершивших преступления в рамках конфликта, а также законодательство, которое предусматривало бы так называемый "особый статус".

"К сожалению, Россия, похоже, сделала осознанный выбор в пользу сохранения статуса кво. Россия продолжает поддерживать свои марионеточные режимы, так называемые" народные республики "Донецкая и Луганская, которым нет места ни по Минским соглашениям, ни по конституционному строю Украины", - отметил Волкер.