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Espreso.tvОбществоВолкер анонсировал визит в Киев перед встречей Зеленского с Трампом

Волкер анонсировал визит в Киев перед встречей Зеленского с Трампом

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в течение ближайших недель планирует посетить Киев

Об этом он заявил во время своего выступления на слушаниях на тему "Пять лет после Революции достоинства: прогресс Украины, злонамеренная деятельность России".

"Я надеюсь, что смогу осуществить еще один визит в Украину в течение нескольких ближайших недель перед визитом (Зеленского - Ред.) в Белый дом", - заявил Волкер.

Он также отметил, что "в этот критический период жизненно важно, чтобы США продолжали поддерживать Украину и тесно сотрудничать с новым президентом в дипломатической плоскости".

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