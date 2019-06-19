Власти Венесуэлы хотела продать 2 тонны золотовалютных резервов в обход санкций США, - WSJ
Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.
Золото из Венесуэлы пытались выдать за золото из Уганды. Именно в эту африканскую страну Венесуэла отправила около 7,4 тонн золота в начале 2019 года.
Впоследствии часть золота направили в ОАЭ, а оттуда - в Турцию, где его выставили на продажу со значительной скидкой. Однако покупателей золота найти не удалось, из-за чего Венесуэла объявила вторые торги, на которых стоимость золота снизили еще больше.
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Напомним, по фоицийнимы данным Центрального банка за прошлый год продал 73 тонны золота из резервов Венесуэлы . Хотя есть пиставы подозревать, что данные значительно занижены.
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В начале года сообщалось о самолет, прибывший из Москвы в столицу Венесуэлы Каракас , предназначенный для вывоза из страны 20 тонн золота.
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Затем подтвердилось, что самолет российской авиакомпании Nordwind, который с неизвестной целью выполнял рейс в Каракас, приземлился в Московском аэропорту Внуково.
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В конце февраля из хранилищ венесуэльского Центрального банка за неделю вывезли не менее 8 тонн золота .
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