Власти Венесуэлы хотела продать 2 тонны золотовалютных резервов в обход санкций США, - WSJ

19 июня, 2019, 12:22

Власти Венесуэлы пытались в обход санкций продать 2 тонны золота из своих золотовалютных резервов в Турцию

Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

Золото из Венесуэлы пытались выдать за золото из Уганды. Именно в эту африканскую страну Венесуэла отправила около 7,4 тонн золота в начале 2019 года.

Впоследствии часть золота направили в ОАЭ, а оттуда - в Турцию, где его выставили на продажу со значительной скидкой. Однако покупателей золота найти не удалось, из-за чего Венесуэла объявила вторые торги, на которых стоимость золота снизили еще больше.