В Ираке нанесли ракетные удары по площадке, где находятся штаб-квартиры мировых нефтекомпаний
Об этом сообщает Reuters .
В результате обстрела ранены двое иракских рабочих.
Отмечается, что ракетные удары нанесли недалеко от южного города Ирака Басра.
Полиция сообщила, что ракета разорвалась на территории бизнес - жилого центра Бурджезия, который находится к западу от города. Там, по информации источников Reuters в нефтяной отрасли, работают, такие компании, как Royal Dutch Shell PLC и итальянская Eni SpA.
Источник в сфере безопасности сообщил изданию, что Exxon готовится немедленно эвакуировать около 20 иностранных сотрудников.
Напомним, что в последние месяцы Вашингтон усилил санкционный давление на Иран и заявил, что направил в регион дополнительные силы из-за напряженности в отношениях с Исламской Республикой.
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