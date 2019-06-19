В Ираке нанесли ракетные удары по площадке, где находятся штаб-квартиры мировых нефтекомпаний

19 июня, 2019, 09:33

Ракета приземлилась в квартале со штаб-квартирами нескольких крупных мировых нефтяных компаний, в том числе американского гиганта ExxonMobil

Об этом сообщает Reuters .

В результате обстрела ранены двое иракских рабочих.

Отмечается, что ракетные удары нанесли недалеко от южного города Ирака Басра.

Полиция сообщила, что ракета разорвалась на территории бизнес - жилого центра Бурджезия, который находится к западу от города. Там, по информации источников Reuters в нефтяной отрасли, работают, такие компании, как Royal Dutch Shell PLC и итальянская Eni SpA.

Источник в сфере безопасности сообщил изданию, что Exxon готовится немедленно эвакуировать около 20 иностранных сотрудников.

Напомним, что в последние месяцы Вашингтон усилил санкционный давление на Иран и заявил, что направил в регион дополнительные силы из-за напряженности в отношениях с Исламской Республикой.