В Украине заработала программа ЕС по поддержке налоговой и таможенной реформ
Об этом рассказал заместитель министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции Юрий Гелетий, передает Укринформ .
"Сегодня мы запускаем в действие третий и четвертый компоненты этой программы, которая направлена на поддержку налоговых и таможенных реформ и наращивания потенциала по управлению государственными финансами", - заявил Гелетий.
Он добавил, что Программа ЕС по управлению государственными финансами Украины является частью Стратегии реформирования системы управления государственными финансами на 2017-2020 годы.
По словам Гелетия, целью EU4PFM является улучшение системы управления финансами в Украине, а также системы налогообложения и предоставления таможенных услуг.
Внедрение программы, ожидают в Минфине, позволит Украине улучшить свои позиции в рейтинге Doing Business по показателю "налогообложение" и "международная торговля".
Основными направлениями EU4PFM станут: помощь государственным учреждениям с бюджетным планированием и контролем, развитие системы расследования экономических преступлений, поддержка реформы налоговой и таможенной служб, а также помощь в управлении государственными инвестициями и содействие усилению ответственности государственных компаний.
Программа Европейского Союза по управлению государственными финансами в Украине будет выполняться Литовским Центральным агентством по управлению проэктам при поддержке Представительства ЕС в Украине с декабря 2019 по декабрь 2023 года. Общий бюджет программы - 55,5 млн евро.
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