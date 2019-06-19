В Украине заходит еще один китайский производитель смартфонов - Vivo

19 июня, 2019, 16:53

Китайский производитель смартфонов Vivo запускается на рынке Украины. Уже работает официальный сайт, сервисный центр и объявлен набор сотрудников

Об этом пишет издание Technot .

На глобальном сайте Vivo уже доступна украинская версия - на нее можно перейти по прямой ссылке.

Также уже указано наличие сервисного центра в Киеве, на Подоле. Кроме того, компания ищет сотрудников. На сайте Work.ua от имени Vivo опубликованы 11 вакансий.

На украинском сайте Vivo упоминаются 5 моделей - вероятно, с таким ассортиментом компания выйдет на рынок.

Флагманом станет V15Pro - у него AMOLED-дисплей на 6,39 дюйма, выдвижная селф-камера и тройная основная камера. Смартфон работает на Snapdragon 675 и за пределами Китая стоит около $390. На украинском сайте пока нет официальных цен.

Отметим, компания Vivo занимает около 7% мирового рынка. Vivo входит в группу BBK, которая также управляет брендами OPPO и OnePlus.