В ТКГ по Донбассу назвали условие отмены блокады ОРДЛО

19 июня, 2019, 18:53

Второй президент Украины и представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма назвал условие отмены блокады оккупированных районов Донбасса

Об этом сообщает его пресс-секретарь Дарка Олифер в Facebook.

По словам Кучмы, решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об отмене блокады ОРДЛО возможно только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле.

"Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе взаимности. Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО", - заявил Кучма.