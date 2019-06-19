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Espreso.tvОбществоВ ТКГ по Донбассу назвали условие отмены блокады ОРДЛО

В ТКГ по Донбассу назвали условие отмены блокады ОРДЛО

Второй президент Украины и представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма назвал условие отмены блокады оккупированных районов Донбасса

Об этом сообщает его пресс-секретарь Дарка Олифер в Facebook.

По словам Кучмы, решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об отмене блокады ОРДЛО возможно только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле.

"Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе взаимности. Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО", - заявил Кучма.

 

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