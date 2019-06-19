В столице "заминировали" Киево-Печерскую лавру
19 июня, 2019, 11:47
В полицию поступило анонимное сообщение о заминировании Киево-Печерской лавры
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Отмечается, что на место выехали кинологи, взрывотехники и следователи.
Проверяется получена информация и решается вопрос об эвакуации людей с территории монастырского комплекса.
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