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Espreso.tvОбществоВ столице "заминировали" Киево-Печерскую лавру

В столице "заминировали" Киево-Печерскую лавру

В полицию поступило анонимное сообщение о заминировании Киево-Печерской лавры

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Отмечается, что на место выехали кинологи, взрывотехники и следователи.

Проверяется получена информация и решается вопрос об эвакуации людей с территории монастырского комплекса.

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