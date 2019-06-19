В США изъяли 16 тонн кокаина - одну из крупнейших в истории партий
19 июня, 2019, 09:56
Власти США изъяли около 16 тонн кокаина на сумму более $ 1 млрд
Об этом сообщил прокурор Уильям МакСвейн, передает Радио Свобода .
Отмечается, что наркотики изъяли из корабля в порту города Филадельфия, назвав партию наркотиков одной из крупнейших в истории США.
"Это количество кокаина может убить миллионы людей", - сообщил прокурор.
По его словам, членов экипажа судна арестовали, им уже предъявлены обвинения.
Сообщается, что наркотики обнаружили в терминале Packer, в семи контейнерах на борту грузового корабля, который отправлялся в Европу после остановок в Чили, Панаме и Багамах. Это изъятие наркотиков является последним в серии массовых арестов партий кокаина на восточном побережье США.
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