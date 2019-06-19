В США изъяли 16 тонн кокаина - одну из крупнейших в истории партий

19 июня, 2019, 09:56

Власти США изъяли около 16 тонн кокаина на сумму более $ 1 млрд

Об этом сообщил прокурор Уильям МакСвейн, передает Радио Свобода .

Отмечается, что наркотики изъяли из корабля в порту города Филадельфия, назвав партию наркотиков одной из крупнейших в истории США.

"Это количество кокаина может убить миллионы людей", - сообщил прокурор.

По его словам, членов экипажа судна арестовали, им уже предъявлены обвинения.

Сообщается, что наркотики обнаружили в терминале Packer, в семи контейнерах на борту грузового корабля, который отправлялся в Европу после остановок в Чили, Панаме и Багамах. Это изъятие наркотиков является последним в серии массовых арестов партий кокаина на восточном побережье США.