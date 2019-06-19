В Минске не смогли прийти к согласию по поводу "хлебного перемирия"
Об этом сообщает "Белта".
По словам спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, стороны не смогли прийти к общему решению по поводу текста заявления о "хлебном перемирии" на Донбассе. Сайдик выразил надежду, что стороны придут к согласию на следующем заседании.
"Это перемирие, совместно с широкой противоминной деятельностью, необходимой гражданскому населению, которое проживает в зоне конфликта. Оно нужно детям, у которых недавно закончился учебный год. Дети имеют право на каникулы без страха", - подчеркнул спецпредставитель ОБСЕ.
Также Сайдик напомнил о срыве разведения сил в Станице Луганской. Он отметил, что разведение сил, которое было объявлено сторонами две недели назад, так и не было осуществлено.
"Причинами тому стали нарушения режима прекращения огня. И появились они после того, как стороны выразили это намерение, до этого нарушений довольно долго не было", - подчеркнул Сайдик.
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