В Минске не смогли прийти к согласию по поводу "хлебного перемирия"

19 июня, 2019, 19:57

Трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске не смогла прийти к общему решению по поводу так называемого "хлебного перемирия" на Донбассе

Об этом сообщает "Белта".

По словам спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, стороны не смогли прийти к общему решению по поводу текста заявления о "хлебном перемирии" на Донбассе. Сайдик выразил надежду, что стороны придут к согласию на следующем заседании.

"Это перемирие, совместно с широкой противоминной деятельностью, необходимой гражданскому населению, которое проживает в зоне конфликта. Оно нужно детям, у которых недавно закончился учебный год. Дети имеют право на каникулы без страха", - подчеркнул спецпредставитель ОБСЕ.

Также Сайдик напомнил о срыве разведения сил в Станице Луганской. Он отметил, что разведение сил, которое было объявлено сторонами две недели назад, так и не было осуществлено.

"Причинами тому стали нарушения режима прекращения огня. И появились они после того, как стороны выразили это намерение, до этого нарушений довольно долго не было", - подчеркнул Сайдик.