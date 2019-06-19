В Киеве появилась первая в столице "умная" улица

19 июня, 2019, 11:38

На "умной" улице в столице Украины предусмотрены баки для сортировки мусора, Wi-Fi, камеры видеонаблюдения, "умное освещение", станции подзарядки электромобилей

Презентация первой в столице смарт-улицы Салютной состоится 20 июня, сообщает пресс-служба КГГА.

Улица оборудована городским Wi-Fi, баками для сортировки мусора, прокатом велосипедов.

Кроме того, на ней обустроили сухой фонтан с подсветкой.

На смарт-улице установили камеры видеонаблюдения, "умный освещения", станции подзарядки электромобилей.

Также вдоль пешеходной зоны расположены скамейки, оборудованы USB-зарядных устройств, питающихся от солнечных панелей.

Кроме того, на улице установлена кнопка экстренного вызова полиции, а для велосипедистов и роллеров обустроена яркая полоса.

Во время презентации также расскажут о первой стационарной станции мониторинга качества воздуха, которую установят на улице в рамках проекта Managing Air Quality от городской инициативы Kyiv Smart City.