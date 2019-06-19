//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве появилась первая в столице "умная" улица

В Киеве появилась первая в столице "умная" улица


фото: ЛУН
На "умной" улице в столице Украины предусмотрены баки для сортировки мусора, Wi-Fi, камеры видеонаблюдения, "умное освещение", станции подзарядки электромобилей

Презентация первой в столице смарт-улицы Салютной состоится 20 июня, сообщает пресс-служба КГГА.

Улица оборудована городским Wi-Fi, баками для сортировки мусора, прокатом велосипедов.

Кроме того, на ней обустроили сухой фонтан с подсветкой.

На смарт-улице установили камеры видеонаблюдения, "умный освещения", станции подзарядки электромобилей.

Также вдоль пешеходной зоны расположены скамейки, оборудованы USB-зарядных устройств, питающихся от солнечных панелей.

Кроме того, на улице установлена кнопка экстренного вызова полиции, а для велосипедистов и роллеров обустроена яркая полоса.

Во время презентации также расскажут о  первой стационарной станции мониторинга качества воздуха, которую установят на улице в рамках проекта Managing Air Quality от городской инициативы Kyiv Smart City.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 июня, 2019 среда

больше новостей

19 июня, 2019 среда

18 июня, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать