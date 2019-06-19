В Киеве появилась первая в столице "умная" улица
Презентация первой в столице смарт-улицы Салютной состоится 20 июня, сообщает пресс-служба КГГА.
Улица оборудована городским Wi-Fi, баками для сортировки мусора, прокатом велосипедов.
Кроме того, на ней обустроили сухой фонтан с подсветкой.
На смарт-улице установили камеры видеонаблюдения, "умный освещения", станции подзарядки электромобилей.
Также вдоль пешеходной зоны расположены скамейки, оборудованы USB-зарядных устройств, питающихся от солнечных панелей.
Кроме того, на улице установлена кнопка экстренного вызова полиции, а для велосипедистов и роллеров обустроена яркая полоса.
Во время презентации также расскажут о первой стационарной станции мониторинга качества воздуха, которую установят на улице в рамках проекта Managing Air Quality от городской инициативы Kyiv Smart City.
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