В этом году ВНО по английскому языку не сдали 12,7% абитуриентов

19 июня, 2019, 20:00

По данным Украинского центра оценивания качества образования, ВНО по английскому языку сдали 87,3% абитуриентов

Об этом сообщили на сайте УЦОКО.

"Состоялось второе заседание экспертной комиссии при УЦОКО по определению порога "сдал/не сдал". Был определен пороговый балл для тестов по английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам, биологии. Члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по иностранным языкам, который соответствует 19 тестовым баллам, по биологии - 23", - говорится в сообщении пресс-службы.

В связи с чем от общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по каждому из названных предметов, порог "сдал / не сдал" преодолели: по английскому языку 87,3% лиц; по немецкому - 79,4%, французскому - 87,7%, испанскому - 83,3%, по биологии - 91%.