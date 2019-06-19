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Espreso.tvОбществоВ этом году ВНО по английскому языку не сдали 12,7% абитуриентов

В этом году ВНО по английскому языку не сдали 12,7% абитуриентов

По данным Украинского центра оценивания качества образования, ВНО по английскому языку сдали 87,3% абитуриентов

Об этом сообщили на сайте УЦОКО.

"Состоялось второе заседание экспертной комиссии при УЦОКО по определению порога "сдал/не сдал". Был определен пороговый балл для тестов по английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам, биологии. Члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по иностранным языкам, который соответствует 19 тестовым баллам, по биологии - 23", - говорится в сообщении пресс-службы.

В связи с чем от общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по каждому из названных предметов, порог "сдал / не сдал" преодолели: по английскому языку 87,3% лиц; по немецкому - 79,4%, французскому - 87,7%, испанскому - 83,3%, по биологии - 91%.

  • Порог "сдал / не сдал" - это минимальное количество тестовых баллов, которое должен набрать участник ВНО, чтобы получить оценку в шкале 100-200 баллов. Это дает поступающему право участвовать в конкурсном отборе в вузы.
  • Обнародованы результаты ВНО по трем предметам
  • Ранее сообщалось, что в этом году 16% абитуриентов не сдали экзамен по украинскому языку
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