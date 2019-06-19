Украинские школьники завоевали 52 медали на Всемирных играх по боевым искусствам
19 июня, 2019, 21:56
Сборная Украины завоевала 52 медали на Всемирных играх по боевым искусствам в Венгрии. На счету нашей сборной 12 золотых, 20 серебряных и 20 бронзовых медалей
Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.
Сборная украинских школьников завоевала 52 медали на Всемирных играх по боевым искусствам Combat Games-2019 в Будапеште.
По итогам соревнований украинцы завоевали наибольшее количество наград среди всех 20 стран-участниц. На Combat Games Украину представляли 74 школьника из 17 регионов Украины.
Соревнования проходили в пяти видах: вольной борьбе, греко-римской борьбе, дзюдо, каратэ и тхэквондо.
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