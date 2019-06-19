Украинские школьники завоевали 52 медали на Всемирных играх по боевым искусствам

19 июня, 2019, 21:56

Сборная Украины завоевала 52 медали на Всемирных играх по боевым искусствам в Венгрии. На счету нашей сборной 12 золотых, 20 серебряных и 20 бронзовых медалей

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.

Сборная украинских школьников завоевала 52 медали на Всемирных играх по боевым искусствам Combat Games-2019 в Будапеште.

По итогам соревнований украинцы завоевали наибольшее количество наград среди всех 20 стран-участниц. На Combat Games Украину представляли 74 школьника из 17 регионов Украины.

Соревнования проходили в пяти видах: вольной борьбе, греко-римской борьбе, дзюдо, каратэ и тхэквондо.