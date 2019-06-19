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Espreso.tvМирУкраинские школьники завоевали 52 медали на Всемирных играх по боевым искусствам

Украинские школьники завоевали 52 медали на Всемирных играх по боевым искусствам

Сборная Украины завоевала 52 медали на Всемирных играх по боевым искусствам в Венгрии. На счету нашей сборной 12 золотых, 20 серебряных и 20 бронзовых медалей

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.

Сборная украинских школьников завоевала 52 медали на Всемирных играх по боевым искусствам Combat Games-2019 в Будапеште.

По итогам соревнований украинцы завоевали наибольшее количество наград среди всех 20 стран-участниц. На Combat Games Украину представляли 74 школьника из 17 регионов Украины.

Соревнования проходили в пяти видах: вольной борьбе, греко-римской борьбе, дзюдо, каратэ и тхэквондо.

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