Украина углубляет сотрудничество с Китаем

19 июня, 2019, 19:10

Свое представительство в Киеве открыла "Open Gate China".

"Open Gate China" - организация, которая является мостиком между Правительством Китая и китайским обществом за рубежом. Работает в более чем 50 странах мира. Теперь - и в Украине. Вице-президент профильной китайской ассоциации Сонг Джингвей и Президент общественного союза "Открытый Китай" Николай Петренко подписали Меморандум о сотрудничестве.

"У Украины и Китая - хорошие дружеские отношения. Я помню слова вашего нового президента Владимира Зеленского, который заявил, что Китай - большая страна, и Украина готова с нами сотрудничать. И сейчас очень хорошее время для этого. Надеюсь, что на основе подписанного Меморандума у нас будут очень насыщенные взаимоотношения ", - говорит Сонг Джингвей, вице-президент "CPAFFC".

В "Open Gate China" намерены тесно сотрудничать с Торгово-промышленной палатой и посольством Китая в Украине. Здесь будут помогать украинским предпринимателям налаживать международные связи с китайскими партнерами и осваивать новый рынок. В планах расширить экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество.

"Наши иностранные коллеги неоднократно выражали заинтересованность в сотрудничестве в очень разнообразных сферах. Начиная от искусства, обмена информационными проектами, обучения, образования и тому подобное. Будем сотрудничать и в технологических сферах ", - говорит вице-президент ГС "Открытый Китай" Юлия Высоцкая.

Китай для Украины является стратегическим партнером, товарооборот с этой страной растет из года в год. По итогам прошлого года он составил почти 10 млрд долларов. По прогнозам правительства Владимира Гройсмана, за 5 лет он может вырасти до 20 млрд.