Три иностранных члена наблюдательного совета ПриватБанка решили не занимать должность, - депутат

19 июня, 2019, 18:03

Три иностранных специалиста, предназначенных Кабинетом министра независимыми членами наблюдательного совета ПриватБанка, решили отказаться от этой должности

Об этом написал народный депутат Павел Ризаненко в Facebook.

22 мая по результатам конкурса по отбору независимых членов наблюдательных советов государственных банков КМУ назначил состав наблюдательных советов трех государственных банков.

"Как член конкурсной комиссии получил сообщение, что три вновь назначенных независимых члена наблюдательного совета ПриватБанка (члены-иностранные граждане, которые были в прошлом составе совета Приватбанка) решили "не вступать на должность члена наблюдательного совета". Причиной такого решения они называют неприемлемость требований антикоррупционного законодательства Украины по электронному декларированию активов и доходов членами наблюдательных советов госбанков", - написал Ризаненко.

Он добавил, что очень удивлен таким решением, ведь во время проведения интервью с этими кандидатами каждому из них индивидуально ставился вопрос о том, знают ли они об особенностях украинского антикоррупционного законодательства и по электронному декларированию в частности. Ответы были утвердительные, и ими отмечалось, что они готовы выполнить такие требования.

"Не исключено, что настоящая причина отказа занять места в наблюдательном совете ПриватБанка - это отнюдь не декларирование, а возвращение в Украину бывшего мажоритарного акционера ПриватБанка господина Коломойского и ряд судебных решений в пользу Коломойского в судах первой инстанции по Приватбанку после смены президента", - добавил он.

Согласно решению Кабмина, независимыми членами наблюдательного совета ПриватБанка стали Энгин Акчакоча, Андреа Монета, Стивен Силиг Шэрон Искья, Надир Шейх, Эран Кляйн.

Андреа Монета, Стивен Силиг и Энгин Акчакоча были членами совета ПриватБанка, сложившегося после его национализации.

Представителями государства в наблюдательном совете банка утверждены Артем Шевалев от Кабмина и Сергей Алексеенко от Верховной Рады. Также должен быть назначен представитель по квоте Администрации президента.