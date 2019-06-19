Трамп объявил о начале своей предвыборной кампании
19 июня, 2019, 08:12
Президент Дональд Трамп во вторник вечером официально объявил о начале предвыборной кампании 2020 года
Об этом Трамп сказал на открытии митинга своих сторонников в Орландо (штат Флорида), сообщает Голос Америки .
Вместе с президентом в митинге приняли участие первая леди Мелания Трамп, вице-президент Майк Пенс и представители администрации.
"Мы будем продолжать делать Америку большой снова, а потом мы, конечно, будем поддерживать величие Америки. Именно поэтому сегодня вечером я, стоя перед вами, объявляю об официальном начале моей кампании по переизбранию на пост президента Соединенных Штатов. Обещаю вам, что я никогда никогда вас не подведу ", - заявил Трамп.
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