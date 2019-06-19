Синоптик спрогнозировала, где в четверг будут "горячие зоны", а где - дожди

19 июня, 2019, 13:30

Особенно пострадают от жары восточные области и южная часть

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем Telegram-канале.

"20 июня в Украине жара будет продолжаться. Особенно пострадают от нее восточные области и южная часть, где дождей или очень мало, или не было давно, или даже какие-то локальные ливни ситуацию существенно не исправили

Там ожидается + 33 + 35 градусов. Также в эту горячую зону попадает и Днепропетровщина ", - рассказала синоптик.

Отмечается, что на остальной территории Украины также + 29 + 33 градуса.

Дожди с грозами в четверг, 20 июня, пройдут локально: на Западе, Севере, ячейками вдоль Днепра-реки, местами в Одесской области.

В Киеве 20 июня ожидается жара + 30 + 32 градуса, есть вероятность кратковременного дождя с грозой.

К концу недели жара даже усилится в Украине, только 22-го июня в западных областях посвежеет. Грозовые дожди наиболее вероятны у западных областях.

С 25-26 июня постепенно жара ослабеет в большинстве областей Украины.