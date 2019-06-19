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Espreso.tvОбществоСупрун заявила, что нардепы хотят оставить Феофанию больницей "для своих"

Супрун заявила, что нардепы хотят оставить Феофанию больницей "для своих"

Народные депутаты в бюджетном комитете ВР поддержали законопроект, предусматривающий оставить лечебное учреждение Феофания и заведения НАМНУ недоступными для обычных граждан

Об этом написала в Twitter и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Хотят оставить Феофанию и заведения НАМНУ для "своих"! Ищейкин, Молоток, Крулько и ко в бюджетном комитете (Верховной Рады, - ред.) поддержали законопроект, который оставит те учреждения недоступными для обычных граждан", - говорится в заметке.

Супрун подчеркнула, что "украинцы сами должны выбирать, где лечиться, а не депутаты".

 

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