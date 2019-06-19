Супрун заявила, что нардепы хотят оставить Феофанию больницей "для своих"
19 июня, 2019, 21:21
Народные депутаты в бюджетном комитете ВР поддержали законопроект, предусматривающий оставить лечебное учреждение Феофания и заведения НАМНУ недоступными для обычных граждан
Об этом написала в Twitter и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
"Хотят оставить Феофанию и заведения НАМНУ для "своих"! Ищейкин, Молоток, Крулько и ко в бюджетном комитете (Верховной Рады, - ред.) поддержали законопроект, который оставит те учреждения недоступными для обычных граждан", - говорится в заметке.
Супрун подчеркнула, что "украинцы сами должны выбирать, где лечиться, а не депутаты".
Хотят оставить Феофанию и заведения НАМНУ для "своих"! Ищейкин, Молоток, Крулько и ко в бюджетном комитете @verkhovna_rada поддержали законопроект, который оставит те учреждения недоступными для обычных граждан. Украинцы сами должны выбирать, где лечиться, а не депутаты.- Ульяна Супрун (@usuprun) 19 июня 2019
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