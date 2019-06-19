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Espreso.tvОбществоСупрун опровергла утверждение об эффективности лечения ядом пчел и их гудением

Супрун опровергла утверждение об эффективности лечения ядом пчел и их гудением

Добавить мед к чаю выглядит значительно безопаснее, чем целенаправленно жалитися ядом пчел или использовать пчелиные продукты или их гудение для лечения серьезных болезней

Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун сообщила в Facebook.

Апитерапия - альтернативный метод медицины, в котором для профилактики и лечения болезней используются пчелиные продукты - мед, пыльца, прополис, маточное молочко, воск и пчелиный яд. Эти продукты могут применять местно, принимать внутрь или вводить непосредственно в кровь.

Отмечается, что одним из распространенных методов апитерапии является лечение пчелиным ядом. В таком случае используют укусы живых пчел в специальных точках тела или инъекцию, изготовленную из яда пчелы. Чтобы уменьшить боль к месту укуса прикладывают лед.

Сторонники этого способа указывают, что он эффективен в лечении ревматоидного артрита, псориаза, рассеянного склероза и различных видов боли.

По словам Супрун, исследования указывают на недостаточное количество данных, чтобы утверждать не только об эффективности, но и безопасность этого метода.

Также сообщается, что существует еще один метод лечения с помощью пчел. Людям предлагают провести несколько часов или даже заночевать в специально оборудованном домике, где они могут полежать на кровати, под которым находятся ульи с пчелами. Этот метод почти не используют нигде в мире, кроме Украины. Соответственно и никаких научных подтверждений его эффективности не существует.

Скорее всего такое "лечение" не принесет какой-то особого вреда для организма, но и обещанной пользы тоже.

 

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