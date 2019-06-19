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Espreso.tvМирСША ввели санкции против кредитной организации РФ за помощь КНДР

США ввели санкции против кредитной организации РФ за помощь КНДР

Министерство финансов США ввело санкции против небанковской кредитной организации Русское финансовое общество

Об этом пишет Минфин США, передает Новое время.

Согласно заявлению Минфина, российскую компанию внесли в список санкций за помощь КНДР в обход санкций.

По данным Вашингтона, Русское финансовое общество помогло Северной Корее обойти существующие ограничения на доступ к международной финансовой системе, открыв несколько банковских счетов для подсанкционной компании Dandong Zhongsheng.

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