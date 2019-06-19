США ввели санкции против кредитной организации РФ за помощь КНДР

19 июня, 2019, 22:52

Министерство финансов США ввело санкции против небанковской кредитной организации Русское финансовое общество

Об этом пишет Минфин США, передает Новое время.

Согласно заявлению Минфина, российскую компанию внесли в список санкций за помощь КНДР в обход санкций.

По данным Вашингтона, Русское финансовое общество помогло Северной Корее обойти существующие ограничения на доступ к международной финансовой системе, открыв несколько банковских счетов для подсанкционной компании Dandong Zhongsheng.