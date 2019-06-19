Срна возвращается в "Шахтер" - СМИ

19 июня, 2019, 15:15

Экс-капитан "Шахтера" Дарио Срна оставил итальянский "Кальяри" и возвращается в донецкий клуб

Об этом сообщает net.hr.

Хорватский защитник Дарио Срна попрощался с итальянским "Кальяри", за который сыграл прошлый сезон.

Бывший капитан "Шахтера" в пятницу, 21 июня, в Киеве проведет пресс-конференцию, где расскажет о своих планах по продолжению карьеры.

Издание утверждает, что хорват решил завершить карьеру игрока и вернуться в "Шахтер" в новом качестве. Пока неизвестно, Срна станет одним из ассистентов нового главного тренера команды - португальца Луиша Каштру или получит должность в клубном менеджменте.

Правда, не исключен и вариант с возвращением в Хорватию в "Хайдук", где Срна начинал карьеру.

За "Кальяри" 37-летний Дарио Срна сыграл 26 матчей и отдал 3 результативные передачи.

Дарио Срна выступал за "Шахтер" с 2003 до 2018 года и 9 раз становился чемпионом Украины, а также выиграл УЕФА 2008/09. В 2017 году хорват стал фигурантом допингового скандала, был дисквалифицирован и летом 2018 покинул донецкий клуб.

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