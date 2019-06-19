Срна возвращается в "Шахтер" - СМИ
Об этом сообщает net.hr.
Хорватский защитник Дарио Срна попрощался с итальянским "Кальяри", за который сыграл прошлый сезон.
Бывший капитан "Шахтера" в пятницу, 21 июня, в Киеве проведет пресс-конференцию, где расскажет о своих планах по продолжению карьеры.
Издание утверждает, что хорват решил завершить карьеру игрока и вернуться в "Шахтер" в новом качестве. Пока неизвестно, Срна станет одним из ассистентов нового главного тренера команды - португальца Луиша Каштру или получит должность в клубном менеджменте.
Правда, не исключен и вариант с возвращением в Хорватию в "Хайдук", где Срна начинал карьеру.
За "Кальяри" 37-летний Дарио Срна сыграл 26 матчей и отдал 3 результативные передачи.
Дарио Срна выступал за "Шахтер" с 2003 до 2018 года и 9 раз становился чемпионом Украины, а также выиграл УЕФА 2008/09. В 2017 году хорват стал фигурантом допингового скандала, был дисквалифицирован и летом 2018 покинул донецкий клуб.
- 11 июня стало известно, что Дарио Срна больше не нужен итальянскому "Кальяри" и ищет новую команду .
- 11 июня португальца Паулу Фонсеку, который возглавлял "Шахтер", назначили главным тренером итальянской "Ромы" .
- 12 июня новым главным тренером "Шахтера" был назначен другой португалец - Луиш Каштру .
Читайте также: 10 фактов о новом тренере "Шахтера" Луише Каштру
Читайте также
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-
-
Читайте также
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-