Шулявский мост: АМКУ уличил компании с "Укрстроя" в тендерном сговоре

19 июня, 2019, 19:26

Расследование АMKУ показало, что тендер на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту стоимостью 600 млн гривень компания "Северо-украинский строительный альянс" выиграла незаконно

Об этом сообщили на сайте Антимонопольного комитета Украины.

Расследование Киевского областного территориального отделения собрало доказательства, что компании "Северо-украинский строительный альянс" и "Спецстрой-Плюс", которые принадлежат к Копрорации "Укрстрой" действовали в сговоре.

Кроме поддельных документов у одного из фигурантов расследования, АМКУ установил, что указанные компании: выполняли работы для одних и тех же генподрядчиков, которые являются членами той же корпорации, находятся по одному адресу, имеют общих работников, оказывали финансовую помощь друг другу и тому подобное.

Основываясь на совокупности собранных доказательств, 19 июня 2019 г. АМКУ за совершение антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов, наложил штраф на ООО "Северо-украинский строительный альянс" - на сумму 56 млн гривень и ООО "Спецстрой-Плюс". Установление нарушения закона автоматически лишает эти компании права участия в публичных закупках на 3 года.