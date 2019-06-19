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Espreso.tvОбществоСамый высокий балл на ВНО по украинскому языку получили школьницы с Донецкой области

Самый высокий балл на ВНО по украинскому языку получили школьницы с Донецкой области

Две школьницы с Донецкой области получили высший балл по украинскому языку и литературе по результатам внешнего независимого оценивания

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куц в Facebook.

"200 баллов по украинскому языку и литературе получили по результатам ВНО две школьницы с Донецкой области - ученица Волновахской общеобразовательной школы №5 Анастасия Денисенко и ученица 69-й школы Мариуполя София Персань, - написал глава Донецкой ВГА.

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