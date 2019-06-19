"Слуга народа" на первом месте с 47,1%, партия Вакарчука вырвалась на третье место ,- "Рейтинг"
Опросы среди тех, кто определился и намерен голосовать проводила социологическая группа "Рейтинг" с 8 по 12 июня 2019 года.
Партия "Слуга народа" удерживается на первом месте с 47,1% голосов.
"Оппозиционная платформа" набрала 11,1%.
Партия Святослава Вакарчука "Голос" заняла третье место с 8,1% сторонников.
"Батькивщина" - 7,3% голосов.
Замыкает пятерку партий, проходящих в Совет, "Европейская Солидарность" с 5% голосов.
Партия Игоря Смешко "Сила и честь" набрала 4,1%.
Партии "Гражданская позиция", "Свобода" и "Радикальная партия" получили почти одинаковое количество голосов: 2,2%, 2,1% и 2,1%.
Опрос проводился во всех областях Украины (кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма). Выборка: 2500 респондентов. Погрешность: не более 2%.
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