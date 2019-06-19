"Слуга народа" на первом месте с 47,1%, партия Вакарчука вырвалась на третье место ,- "Рейтинг"

19 июня, 2019, 12:50

В Верховную Раду проходят 5 политических партий, которые преодолевают проходной барьер в 5%

Опросы среди тех, кто определился и намерен голосовать проводила социологическая группа "Рейтинг" с 8 по 12 июня 2019 года.

Партия "Слуга народа" удерживается на первом месте с 47,1% голосов.

"Оппозиционная платформа" набрала 11,1%.

Партия Святослава Вакарчука "Голос" заняла третье место с 8,1% сторонников.

"Батькивщина" - 7,3% голосов.

Замыкает пятерку партий, проходящих в Совет, "Европейская Солидарность" с 5% голосов.

Партия Игоря Смешко "Сила и честь" набрала 4,1%.

Партии "Гражданская позиция", "Свобода" и "Радикальная партия" получили почти одинаковое количество голосов: 2,2%, 2,1% и 2,1%.

Опрос проводился во всех областях Украины (кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма). Выборка: 2500 респондентов. Погрешность: не более 2%.