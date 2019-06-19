//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Слуга народа" на первом месте с 47,1%, партия Вакарчука вырвалась на третье место ,- "Рейтинг"

"Слуга народа" на первом месте с 47,1%, партия Вакарчука вырвалась на третье место ,- "Рейтинг"


фото: Reuters
В Верховную Раду проходят 5 политических партий, которые преодолевают проходной барьер в 5%

Опросы среди тех, кто определился и намерен голосовать проводила социологическая группа "Рейтинг" с 8 по 12 июня 2019 года.

Партия "Слуга народа" удерживается на первом месте с 47,1% голосов.

"Оппозиционная платформа" набрала 11,1%.

Партия Святослава Вакарчука "Голос" заняла третье место с 8,1% сторонников.

"Батькивщина" - 7,3% голосов.

Замыкает пятерку партий, проходящих в Совет, "Европейская Солидарность" с 5% голосов.

Партия Игоря Смешко "Сила и честь" набрала 4,1%.

Партии "Гражданская позиция", "Свобода" и "Радикальная партия" получили почти одинаковое количество голосов: 2,2%, 2,1% и 2,1%.

Опрос проводился во всех областях Украины (кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма). Выборка: 2500 респондентов. Погрешность: не более 2%.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 июня, 2019 среда

больше новостей

19 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать