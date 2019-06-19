"Необратимые возрастные изменения": Евстратий Зоря о поведении патриарха Филарета

19 июня, 2019, 17:54

Архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий Зоря считает, что почетный патриарх Филарет выступает за сохранение УПЦ КП из-за "необратимых возрастных изменений"

Об этом Евстратий Зоря заявил в интервью изданию Новое время.

"Прежде всего я для себя нахожу одно логическое объяснение, которое вписывается в то, что я видел. Это - необратимые возрастные изменения", - отметил он.

По мнению архиепископа, Филарет привык к определенному течению событий и не воспринимает новую реальность.

"Патриарх настолько привык к определенному течению событий, настолько привык к своей исключительной ответственности за то, что происходит с церковью, как человек такого уже почтенного старшего возраста, ему уже 91 год, он не воспринял новую реальность", - отметил он.

По словам архиепископа, Филарет не может смириться, что не он возглавляет Православную церковь Украины.

"Он считает, что несправедливо был не допущен к тому, чтобы быть кандидатом на предстоятеля Единой церкви. Но такое условие было Вселенского патриарха. Поэтому Томос выдавал Вселенский патриарх Варфоломей и, соответственно, его условие было, чтобы руководители церквей, которые возглавляли их до объединительного собора, не предъявляли своих кандидатур ", - добавил Заря.

По его словам, патриарх Филарет раньше на это согласился, а сейчас передумал.