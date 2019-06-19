"Необратимые возрастные изменения": Евстратий Зоря о поведении патриарха Филарета
Об этом Евстратий Зоря заявил в интервью изданию Новое время.
"Прежде всего я для себя нахожу одно логическое объяснение, которое вписывается в то, что я видел. Это - необратимые возрастные изменения", - отметил он.
По мнению архиепископа, Филарет привык к определенному течению событий и не воспринимает новую реальность.
"Патриарх настолько привык к определенному течению событий, настолько привык к своей исключительной ответственности за то, что происходит с церковью, как человек такого уже почтенного старшего возраста, ему уже 91 год, он не воспринял новую реальность", - отметил он.
По словам архиепископа, Филарет не может смириться, что не он возглавляет Православную церковь Украины.
"Он считает, что несправедливо был не допущен к тому, чтобы быть кандидатом на предстоятеля Единой церкви. Но такое условие было Вселенского патриарха. Поэтому Томос выдавал Вселенский патриарх Варфоломей и, соответственно, его условие было, чтобы руководители церквей, которые возглавляли их до объединительного собора, не предъявляли своих кандидатур ", - добавил Заря.
По его словам, патриарх Филарет раньше на это согласился, а сейчас передумал.
- Напомним, почетный патриарх Филарет заявил, что распущенная в декабре 2018 г. Украинская православная церковь Киевского патриархата не является ликвидированной .
- 14 мая на божественную литургию и молебен Филарета пришли четверо из 60 архиереев бывшей УПЦ КП .
- Филарет призывает предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия.
- Филарет заявил, что не предъявлял бы кандидатуру Епифания на руководителя ПЦУ, если бы знал, что он "пойдет кривыми дорогами" .
- В свою очередь, митрополит Епифаний заявил, что никаких обещаний почетному патриарху Филарету перед Объединяющим собором не давал.
- В ПЦУ показали документ о ликвидации религиозного объединения "Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата" путем присоединения к ПЦУ, который первым подписал собственноручно Филарет.
- Филарет созывает 20 июня собрание под названием "Поместный собор УПЦ КП" и собирается пересмотреть решения Поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года, которые открыли путь к объединению разделенных украинских православных в единую Православную церковь Украины, следствием чего стало получение Томоса об автокефалии и признание со стороны Вселенского патриархата.
- В ПЦУ уже заявили, что не имеют права созывать "Поместный собор УПЦ КП", все его участники получат соответствующее каноническое и юридическое наказание.
- Впрочем Филарет рассылает приглашения на "свой" собор.
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