"Народный фронт" выразил соболезнования в связи с гибелью Дмитрия Тымчука^ Для нас была большая честь работать в одной команде

19 июня, 2019, 15:03

С глубокой скорбью и скорбью сообщаем о трагической потере нашего друга, соратника и члена нашей команды Дмитрия Тымчука

Народный депутат Дмитрий Тимчук - военный журналист и эксперт, настоящий боец информационного фронта, чей труд в 2014 году во время освещения событий в Крыму и на Донбассе просто неоценим, об этом пишет пресс-служба партии "Народный фронт".

Именно он и его "Информационное сопротивление" стали первыми, кто начал противостоять российской пропаганде, а его страница в Facebook становилась главным источником новостей с фронта.

Опытный военный журналист, который неоднократно освещал события в горячих точках - Ираке, Ливане, Косово - весной 2014 г. взял на себя огромную ответственность и противодействовал с командой волонтеров мощной информационной пропаганде Кремля, пока украинские государственные структуры только разворачивали свою работу.

Именно Дмитрий Тымчук первым рассказал с фактами о российских регулярных войсках в Крыму и Донбассе, об объемах мародерства и особенностях паспортизации ЛДНР по-российски.

Фракция "Народный фронт" имела большую честь работать в одной команде с таким профессионалом, патриотом и непримиримым борцом с кремлевской "фабрикой лжи".

Выражаем соболезнования родным, близким и всем, кто знал Дмитрия. Тяжелое горе. Вместе с вами чувствуем боль потери светлого человека и патриота.

Вечная память ...