"Квартал 95" ищет "голос с хрипотцой" на роль президента Зеленского
19 июня, 2019, 19:42
Студия "Квартал 95" объявила кастинг на роль президента Украины Владимира Зеленского в шоу "Вечерний квартал"
Об этом говорится на сайте студии.
"Теперь, когда художественный руководитель "Квартала" и сам стал президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех исполнять его роль на сцене. Было принято решение провести народный кастинг на роль президента Украины", - говорится в сообщении.
В заявлении указано, что комедийный актер должен спародировать Зеленского так, чтобы ему поверили "не только близкие, но и охранники на проходной Администрации президента".
"В конкурсе пародистов Владимира Зеленского может принять участие любой, главное - продемонстрировать голос "с хрипотцой", - добавили в студии.
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