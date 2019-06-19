"Квартал 95" ищет "голос с хрипотцой" на роль президента Зеленского

19 июня, 2019, 19:42

Студия "Квартал 95" объявила кастинг на роль президента Украины Владимира Зеленского в шоу "Вечерний квартал"

Об этом говорится на сайте студии.

"Теперь, когда художественный руководитель "Квартала" и сам стал президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех исполнять его роль на сцене. Было принято решение провести народный кастинг на роль президента Украины", - говорится в сообщении.

В заявлении указано, что комедийный актер должен спародировать Зеленского так, чтобы ему поверили "не только близкие, но и охранники на проходной Администрации президента".

"В конкурсе пародистов Владимира Зеленского может принять участие любой, главное - продемонстрировать голос "с хрипотцой", - добавили в студии.