"Европейская Солидарность" исключила из списка Наталью Баласинович, которая с бранью плевала в лицо женщине

19 июня, 2019, 12:30

Партия "Европейская Солидарность" исключила из списка голову Васильковского райсовета Наталью Баласинович

Об этом сообщает ТСН со ЦИК.

Ранее партия анонсировала проверку всех членов списка для участия в парламентских выборах, в частности, Баласинович.

"Мы подчеркиваем, что считаем очистку списка нормальной европейской практикой. Напоминаем, что ранее уже началась проверка обстоятельств поведения Натальи Баласинович", - отметили в "Европейской Солидарности".

13 июня, на YouTube появилось видео, как Баласинович, выдвинутая под №30 в списке партии "Европейская солидарность" на досрочных парламентских выборах, ссорится с кем-то из применением ненормативной лексики.

Внимание, видео содержит ненормативную лексику!