"Европейская Солидарность" исключила из списка Наталью Баласинович, которая с бранью плевала в лицо женщине
19 июня, 2019, 12:30
Партия "Европейская Солидарность" исключила из списка голову Васильковского райсовета Наталью Баласинович
Об этом сообщает ТСН со ЦИК.
Ранее партия анонсировала проверку всех членов списка для участия в парламентских выборах, в частности, Баласинович.
"Мы подчеркиваем, что считаем очистку списка нормальной европейской практикой. Напоминаем, что ранее уже началась проверка обстоятельств поведения Натальи Баласинович", - отметили в "Европейской Солидарности".
13 июня, на YouTube появилось видео, как Баласинович, выдвинутая под №30 в списке партии "Европейская солидарность" на досрочных парламентских выборах, ссорится с кем-то из применением ненормативной лексики.
Внимание, видео содержит ненормативную лексику!
Читайте также
-
-
-
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются
-
Читайте также
-
-
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются