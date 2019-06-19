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Espreso.tvОбщество"Европейская Солидарность" призывает депутатов Харьковского горсовета не голосовать за переименование проспекта

"Европейская Солидарность" призывает депутатов Харьковского горсовета не голосовать за переименование проспекта

Партия "Европейская Солидарность" требует от членов фракции в Харьковском городском совете Ирины Цветковой и Сергея Куценко, проголосовавших за включение в повестку дня сессии вопроса о возвращении проспекту Петра Григоренко названия проспекта маршала Жукова, отозвать свои голоса

Иначе партия будет принимать решение об исключении этих депутатов из партии и инициировать их лишения депутатских мандатов Харьковского горсовета.

Партия "Европейская Солидарность" считает такие планы харьковской городской власти и городских депутатов прямым нарушением законов Украины и попытками реваншизма пророссийских сил отменить декоммунизации.

Мы также призываем всех депутатов Харьковского городского совета проголосовать против переименования проспекта Петра Григоренко.

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