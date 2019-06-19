Президент украинского клуба набросился с кулаками на арбитра
19 июня, 2019, 08:54
В чемпионате Львовской области президент и играющий тренер клуба "Мостиска" Андрей Шагало ударил по голове арбитра матча
Об этом сообщает Федерация футбола Львовской области в facebook.
В матче 11-го тура высшей лиги чемпионата области "Феникс-Стефано" и "Мостиска" главный арбитр Роман Халявка наказал желтой карточкой футболиста гостей Максима Козырева. Тот был недоволен решением судьи, за что толкнул его. Арбитр удалил футболиста, после чего президент и играющий тренер "Мостиска" Шагало нанес арбитру удар рукой по голове.
После этого команда гостей отказалась продолжать матч. Из-за инцидента Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Львовской области отстранил на 2 года от областных соревнований футбольный клуб "Мостиска".
- 17 мая стало известно, что после матча чемпионата Украины "Арсенал-Киев" - "Черноморец" в раздевалку арбитров зашел мужчина и дал леща судьи .
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