Президент украинского клуба набросился с кулаками на арбитра

19 июня, 2019, 08:54

В чемпионате Львовской области президент и играющий тренер клуба "Мостиска" Андрей Шагало ударил по голове арбитра матча

Об этом сообщает Федерация футбола Львовской области в facebook.

В матче 11-го тура высшей лиги чемпионата области "Феникс-Стефано" и "Мостиска" главный арбитр Роман Халявка наказал желтой карточкой футболиста гостей Максима Козырева. Тот был недоволен решением судьи, за что толкнул его. Арбитр удалил футболиста, после чего президент и играющий тренер "Мостиска" Шагало нанес арбитру удар рукой по голове.

После этого команда гостей отказалась продолжать матч. Из-за инцидента Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Львовской области отстранил на 2 года от областных соревнований футбольный клуб "Мостиска".