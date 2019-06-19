Повреждения водопровода в Торецке: жителям прифронтового города выдают до 40 литров воды на человека

19 июня, 2019, 08:52

В связи с повреждением водопровода в зоне активных боевых действий, в город ежедневно поступает 17 000 кубических метров воды

Об этом сообщает военно-гражданская администрация Торецка.

Отмечается, что в жару этого количества недостаточно для обеспечения централизованным водоснабжением всех районов. Поэтому организовали подвоз технической воды по графику.

09-00 - ул. Историческая, 141 (машина КП "Компания" Вода Донбасса ")

09-00 - ст. Дылеевка, пгт. Северное (машина ГСЧС)

10-30 - вул.Братська (м-н Водолей) (машина КП "Компания" Вода Донбасса ")

13-00 - р-н шахты Св. Матроны (машина КП "Компания" Вода Донбасса ")

14-00 - ул. Киевская (машина ГСЧС)

Также сообщается, что в целях соблюдения порядка и экономного распределения воды население просят набирать воду в свои емкости не более 40 литров в одни руки