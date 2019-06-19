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Espreso.tvОбществоПовреждения водопровода в Торецке: жителям прифронтового города выдают до 40 литров воды на человека

Повреждения водопровода в Торецке: жителям прифронтового города выдают до 40 литров воды на человека

В связи с повреждением водопровода в зоне активных боевых действий, в город ежедневно поступает 17 000 кубических метров воды

Об этом сообщает военно-гражданская администрация Торецка.

Отмечается, что в жару этого количества недостаточно для обеспечения централизованным водоснабжением всех районов. Поэтому организовали подвоз технической воды по графику.

  • 09-00 - ул. Историческая, 141 (машина КП "Компания" Вода Донбасса ")
  • 09-00 - ст. Дылеевка, пгт. Северное (машина ГСЧС)
  • 10-30 - вул.Братська (м-н Водолей) (машина КП "Компания" Вода Донбасса ")
  • 13-00 - р-н шахты Св. Матроны (машина КП "Компания" Вода Донбасса ")
  • 14-00 - ул. Киевская (машина ГСЧС)

Также сообщается, что в целях соблюдения порядка и экономного распределения воды население просят набирать воду в свои емкости не более 40 литров в одни руки

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