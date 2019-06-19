После заявления о 4 проигнорированных Зеленским повесток Минобороны говорит, что его не призывали в ВСУ, - СМИ

19 июня, 2019, 12:22

Минобороны Украины заявило, что Владимира Зеленского не призывали на службу в Вооруженные Силы Украины в 2014-2015 годах

Об этом говорится в ответе Минобороны на запрос "Украинских новостей" .

"Военную службу в Вооруженных Силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014-2015 лет не призывался", - говорится в документе.

Ранее, в апреле 2019 года, пресс-служба Минобороны сообщила в Facebook, что Зеленскому в 2014-2015 годах 4 раза присылали повестки в военкомат: 15 апреля 2014, 23 июня 2014, 15 августа 2014 и 10 мая 2015 /, однако ни разу он не прибывал по вызову.