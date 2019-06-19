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Espreso.tvОбществоПорошенко отреагировал на конфликт в ПЦУ

Порошенко отреагировал на конфликт в ПЦУ

Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал конфликт в ПЦУ

Об этом сообщает Главком.

«Я точно не буду обсуждать Филарета. Но вся Украина благодарила его за жертвенность. А сейчас он лишается оснований так думать. Я не вижу, что украинской церкви что-то угрожает. Наоборот, это испытания, которые сделают украинскую церковь еще крепче... Это как зимой ребенок выбегает раздетый на снег делать зарядку, это - закалка", - заявил Порошенко.

Порошенко добавил, что текущие события показывают, что церковь не зависит от воли одной личности.

  • Напомним, что Филарет планирует 20 июня провести во Владимирском соборе города Киева собрание под названием "Поместный собор УПЦ КП" и пересмотреть решения Поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года, которые открыли путь к объединению разделенных украинских православных в единую Православную церковь Украины, следствием чего стало получение Томоса об автокефалии и признание со стороны Вселенского патриархата.
  • Почетный патриарх Филарет остался недоволен этим и решил возродить УПЦ КП, а себя сделать не почетным, а действующим патриархом.
  • В ПЦУ уже заявили, что в случае проведения "Поместного собора УПЦ КП" все его участники получат соответствующее каноническое и юридическое наказание.
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