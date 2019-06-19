Порошенко отреагировал на конфликт в ПЦУ

19 июня, 2019, 16:55

Об этом сообщает Главком.

«Я точно не буду обсуждать Филарета. Но вся Украина благодарила его за жертвенность. А сейчас он лишается оснований так думать. Я не вижу, что украинской церкви что-то угрожает. Наоборот, это испытания, которые сделают украинскую церковь еще крепче... Это как зимой ребенок выбегает раздетый на снег делать зарядку, это - закалка", - заявил Порошенко.

Порошенко добавил, что текущие события показывают, что церковь не зависит от воли одной личности.