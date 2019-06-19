Полиции сообщили о заминировании аэропортов "Борисполь" и "Киев"
19 июня, 2019, 19:48
В Киеве аноним "заминировал" аэропорт и автовокзал
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
В полицию поступило сообщение о заминировании аэропорта "Киев" (Жуляны) и Центрального автовокзала. На место выехали кинологи, взрывотехники и следователи. Решается вопрос об эвакуации людей.
Также поступило сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве и аэропорта "Борисполь".
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