Полиции сообщили о заминировании аэропортов "Борисполь" и "Киев"

19 июня, 2019, 19:48

В Киеве аноним "заминировал" аэропорт и автовокзал

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

В полицию поступило сообщение о заминировании аэропорта "Киев" (Жуляны) и Центрального автовокзала. На место выехали кинологи, взрывотехники и следователи. Решается вопрос об эвакуации людей.

Также поступило сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве и аэропорта "Борисполь".