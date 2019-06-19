Полицейский из кортежа Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил 83-летнюю женщину
19 июня, 2019, 12:19
Полицейский кортеж, сопровождавший автомобиль Кейт Миддлтон и принца Уильяма, сбил на улицы Лондона пожилую женщину
Об этом пишет Daily Mail .
Женщину госпитализировали с ранениями и сломанным тазом. Она в тяжелом состоянии.
Герцог и герцогиня Кембриджские не знали об инциденте. Им доложили о случившемся позже, когда они уже были в Виндзоре. Супруги выразили "глубокую печаль и озабоченность" состоянием здоровья пострадавшей и связались с ее семьей.
Также сообщается, что Кейт и Уильям хотят навестить пострадавшую, когда позволят врачи.
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