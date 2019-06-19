Польша из-за грязной нефти может подать в суд на Россию
19 июня, 2019, 15:39
Польша может подать в международный арбитражный суд на Россию, если Москва откажется компенсировать Варшаве поставки грязной нефти
Об этом заявил в среду уполномоченный правительства Польши со стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, сообщает Укринформ .
"Этот кризис решен успешно. Однако будут продолжаться переговоры, и они уже ведутся, о возмещении. Технически проблема решена, но не на торговом уровне и уровень возмещения ее еще не решен. Есть два варианта: либо это будет полюбовное решение, которое устроит обе стороны, или все завершится в арбитражном суде ", - заявил Наимский.
По его словам, очистка транспортной системы Польши от грязной российской нефти продлится 5-6 месяцев.
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