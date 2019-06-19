Польша готова соединить свой газопровод с украинским

19 июня, 2019, 15:54

В Польше готова соединить свою газовую систему с украинской с помощью интерконнектора в Германовицах

Об этом заявил представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, сообщает Finance.ua .

"Мы готовы в случае необходимости запустить газопровод, который соединит польскую систему с украинским в Германовицах. Его пропускная способность составляет 2 млрд куб. м. Это не много, но когда украинцам нужна срочная помощь, мы готовы ее предоставить", - отметил он .

По его словам, пока "с украинской стороны нет решения построить интерконнектор с пунктом в Германовицах и первым хранилищем в Украине, мы ждем этого, и, возможно, новая власть в Украине будет стремиться ускорить процесс".

При этом Наимский отметил, что польское правительство будет расширять свою газовую систему в этом направлении в любом случае.

Отмечается, что Польша и США подписали три контракта на поставку сжиженного газа общим объемом 7,25 млрд куб. м. Поставки начнутся с 2022 - после окончания контракта с Газпромом.