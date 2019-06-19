Подготовка новой программы между Украиной и МВФ начнется уже в июле, - Зеленский

19 июня, 2019, 09:30

Об этом Зеленский рассказал во время встречи с представителями крупного бизнеса Германии, передает пресс-служба АП .

"Мы начинаем договоренности с МВФ, будем готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет", - подчеркнул глава государства.

Также Зеленский подтвердил сотрудничество Украины с Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Представители немецкого бизнеса заявили, что надеются на развитие сотрудничества, но для этого требуется улучшение инвестиционного климата и адаптация европейских стандартов в Украине.

Зеленский согласился с необходимостью улучшать инвестиционный климат, в частности путем устранения давления правоохранителей на бизнес и создание независимого суда.

"Инвестиционный климат - это для нас приоритет. Я понимаю, чего боится иностранный бизнес: наших правоохранительных органов, которые давят на предпринимателей, наших судов, которые его не защищают. Я как президент буду гарантировать вам независимость инвестиций, буду гарантировать, что вас никто не будет давить. Мы стремимся быть европейской страной ", - сказал президент.