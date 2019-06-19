Подготовка новой программы между Украиной и МВФ начнется уже в июле, - Зеленский
Об этом Зеленский рассказал во время встречи с представителями крупного бизнеса Германии, передает пресс-служба АП .
"Мы начинаем договоренности с МВФ, будем готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет", - подчеркнул глава государства.
Также Зеленский подтвердил сотрудничество Украины с Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).
Представители немецкого бизнеса заявили, что надеются на развитие сотрудничества, но для этого требуется улучшение инвестиционного климата и адаптация европейских стандартов в Украине.
Зеленский согласился с необходимостью улучшать инвестиционный климат, в частности путем устранения давления правоохранителей на бизнес и создание независимого суда.
"Инвестиционный климат - это для нас приоритет. Я понимаю, чего боится иностранный бизнес: наших правоохранительных органов, которые давят на предпринимателей, наших судов, которые его не защищают. Я как президент буду гарантировать вам независимость инвестиций, буду гарантировать, что вас никто не будет давить. Мы стремимся быть европейской страной ", - сказал президент.
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Напомним, ранее в Администрации президента сообщили, что Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о запуске новой программы сотрудничества на 3-4 года, которая может стартовать уже в конце 2019 года.
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Миссия МВФ прибыла в Киев 21 мая для того, чтобы оценить выполнение текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand-by. Она должна была находиться в Украине в течение двух недель, ранее сообщал глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман.
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30 мая миссия Международного валютного фонда покинула Киев .
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