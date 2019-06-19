Парикмахерский умывальник и сушилка для волос. Зеленский провел экскурсию на Банковой

19 июня, 2019, 22:30

Соответствующее видео опубликовала "Украинская правда".

Так, в начале видео пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель показала кабинет, в котором проходила собеседование с Зеленским еще будучи кандидатом на пост спикера президента.

Вскоре появился и сам Зеленский. Президент поздоровался с журналистами и пригласил на экскурсию в свой личный кабинет.

Затем со словами: "Здесь есть один прикол" глава государства показал гостям комнату, в которой есть парикмахерский умывальник и сушилка для волос. Сам президент заявил, что не пользуется этой комнатой, так как "душ можно ведь и дома принимать".