Парикмахерский умывальник и сушилка для волос. Зеленский провел экскурсию на Банковой
19 июня, 2019, 22:30
Президент Владимир Зеленский провел экскурсию в своем рабочем кабинете в Администрации на Банковой
Соответствующее видео опубликовала "Украинская правда".
Так, в начале видео пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель показала кабинет, в котором проходила собеседование с Зеленским еще будучи кандидатом на пост спикера президента.
Вскоре появился и сам Зеленский. Президент поздоровался с журналистами и пригласил на экскурсию в свой личный кабинет.
Затем со словами: "Здесь есть один прикол" глава государства показал гостям комнату, в которой есть парикмахерский умывальник и сушилка для волос. Сам президент заявил, что не пользуется этой комнатой, так как "душ можно ведь и дома принимать".
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