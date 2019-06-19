Операторы не хотят инвестировать в строительство сетей 3G и 4G, - эксперты

19 июня, 2019, 19:08

Кроме того, еще 26 млн абонентов за городом также теряют возможность получить высокоскоростной интернет

Об этом сообщает Офис эффективного регулирования.

"В Украине более 16 млн абонентов, в основном в сельской местности, без 3G и 4G связи и около 26 млн человек, которые, выезжая за город, встречаются с такими же проблемами. Есть 2G, но не более", - отметил руководитель сектора "IT и Телеком" BRDO (Офис эффективного регулирования) Александр Кубраков.

По словам Кубракова, это происходит потому, что в Украине нет базовых станций, которые бы поддерживали такую скорость связи. В Европе 4G связь уже получают более 90% населення.Основной причиной отставания Украины в развитии связи является неактуальное регулярное поле, которое не обеспечивает распространение современных технологий.

Кубраков добавил, что операторы не хотят инвестировать в строительство сети. Ведь в Украине самые низкие доходы от абонентов компаний. При этом он пояснил, что сейчас операторам пока недоступны низкочастотные диапазоны (800-900 МГц), в которых будет значительно дешевле и эффективнее строить 3G и 4G именно в той местности, где их нет. Это отличие, по словам представителя Офиса, и позволяет европейским странам достигать полного покрытия.