Оккупанты в Крыму обыскали дом 90-летней женщины
19 июня, 2019, 10:36
В Сары-Су (Белогорский район) по улице Чадыр Кермен происходили следственные мероприятия по двум адресам
Об этом сообщает ОО "Крымская солидарность" в Facebook.
Отмечается, что в доме Джанджакова Аксеита обыск закончился. По словам родных, сообщили об обыске, сам хозяин домовладения находится за пределами Крыма. В доме проживает другой человек.
Также силовики обыскали дом матери Джанджакова - 90-летней Ребии Сеттарова.
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