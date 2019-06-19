Оккупанты в Крыму обыскали дом 90-летней женщины

19 июня, 2019, 10:36

В Сары-Су (Белогорский район) по улице Чадыр Кермен происходили следственные мероприятия по двум адресам

Об этом сообщает ОО "Крымская солидарность" в Facebook.

Отмечается, что в доме Джанджакова Аксеита обыск закончился. По словам родных, сообщили об обыске, сам хозяин домовладения находится за пределами Крыма. В доме проживает другой человек.

Также силовики обыскали дом матери Джанджакова - 90-летней Ребии Сеттарова.