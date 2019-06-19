Оккупанты обстреляли жилой сектор Золотого-4 с противотанкового ракетного комплекса
19 июня, 2019, 11:32
Около 14:00 18 июня боевики который раз обстреляли населенный пункт Золотое-4
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Отмечается, что во время обстрела силовики применили ПТРК.
На месте обстрела, только в 30 м от жилого дома, образовалась большая воронка от разрыва противотанковой управляемой ракети.Обошлось без жертв.
"Вооруженные формирования РФ сознательно пренебрегают Минскими договоренностям, нарушают нормы гуманитарного права и режим прекращения огня. Их дерзкие действия свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта", - говорится в сообщении штаба.
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