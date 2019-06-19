Одесский международный кинофестиваль назвал участников от Украины

19 июня, 2019, 10:05

В национальную конкурсную программу 10-го Одесского международного кинофестиваля вошли 14 лент - 4 полнометражных и 10 короткометражных

Об этом сообщили на пресс-конференции по 10-го Одесского международного кинофестиваля, передает Укринформ .

"Мы говорим о 4 полнометражных и 10 короткометражных фильмах. Но это не окончательное число, на этой неделе мы назовем окончательный состав программы", - сказал программный консультант Алик Шпилюк.

Итак, в конкурсную программу Одесского кинофестиваля вошли такие полнометражные ленты:

дебют Тимура Ященко "Черкассы" о событиях на одноименном морском тральщике, который был заблокирован российскими войсками в бухте Донузлав в марта 2014 года во время аннексии Крыма; документальный фильм Вадима Илькова "Папа - мамин брат", который был признан самой инновационной лентой международной конкурсной программы фестиваля Vision du Reel (Швейцария) дебют Антонио Лукича "Мои мысли тихие"; документальный дебют Юрия Шилова "Панорама", главный герой которого - киномеханик, который 44 года проработал в одном из старейших кинотеатров Киева.

В программе будут представлены такие короткометражные фильмы: