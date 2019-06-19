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Espreso.tvОбществоОдесский международный кинофестиваль назвал участников от Украины

Одесский международный кинофестиваль назвал участников от Украины

В национальную конкурсную программу 10-го Одесского международного кинофестиваля вошли 14 лент - 4 полнометражных и 10 короткометражных

Об этом сообщили на пресс-конференции по 10-го Одесского международного кинофестиваля, передает Укринформ .

"Мы говорим о 4 полнометражных и 10 короткометражных фильмах. Но это не окончательное число, на этой неделе мы назовем окончательный состав программы", - сказал программный консультант Алик Шпилюк.

Итак, в конкурсную программу Одесского кинофестиваля вошли такие полнометражные ленты:

  1. дебют Тимура Ященко "Черкассы" о событиях на одноименном морском тральщике, который был заблокирован российскими войсками в бухте Донузлав в марта 2014 года во время аннексии Крыма;
  2. документальный фильм Вадима Илькова "Папа - мамин брат", который был признан самой инновационной лентой международной конкурсной программы фестиваля Vision du Reel (Швейцария)
  3. дебют Антонио Лукича "Мои мысли тихие";
  4. документальный дебют Юрия Шилова "Панорама", главный герой которого - киномеханик, который 44 года проработал в одном из старейших кинотеатров Киева.

В программе будут представлены такие короткометражные фильмы:

  1. "Обесцвеченная" Марины Сперанской,
  2. "Ребенок" Дарьи Турецкой,
  3. "Пока не станет черным" Анастасии Фалилеевой,
  4. "Рождественские истории" Валерия Сочивця и Филиппа Сотниченко,
  5. "В нашей синагоге" Ивана Орленко, Solitude Елизаветы Смит, Int.Kitchen.Night Аркаши Непиталюк,
  6. "Взрослый" Жанны Озирной,
  7. "Факт (-Ура!) Изменений" Марины Никольчевой,
  8. "Девочка, мальчик и секрет" Оксаны Казьминой.
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