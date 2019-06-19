Одесский международный кинофестиваль назвал участников от Украины
19 июня, 2019, 10:05
В национальную конкурсную программу 10-го Одесского международного кинофестиваля вошли 14 лент - 4 полнометражных и 10 короткометражных
Об этом сообщили на пресс-конференции по 10-го Одесского международного кинофестиваля, передает Укринформ .
"Мы говорим о 4 полнометражных и 10 короткометражных фильмах. Но это не окончательное число, на этой неделе мы назовем окончательный состав программы", - сказал программный консультант Алик Шпилюк.
Итак, в конкурсную программу Одесского кинофестиваля вошли такие полнометражные ленты:
- дебют Тимура Ященко "Черкассы" о событиях на одноименном морском тральщике, который был заблокирован российскими войсками в бухте Донузлав в марта 2014 года во время аннексии Крыма;
- документальный фильм Вадима Илькова "Папа - мамин брат", который был признан самой инновационной лентой международной конкурсной программы фестиваля Vision du Reel (Швейцария)
- дебют Антонио Лукича "Мои мысли тихие";
- документальный дебют Юрия Шилова "Панорама", главный герой которого - киномеханик, который 44 года проработал в одном из старейших кинотеатров Киева.
В программе будут представлены такие короткометражные фильмы:
- "Обесцвеченная" Марины Сперанской,
- "Ребенок" Дарьи Турецкой,
- "Пока не станет черным" Анастасии Фалилеевой,
- "Рождественские истории" Валерия Сочивця и Филиппа Сотниченко,
- "В нашей синагоге" Ивана Орленко, Solitude Елизаветы Смит, Int.Kitchen.Night Аркаши Непиталюк,
- "Взрослый" Жанны Озирной,
- "Факт (-Ура!) Изменений" Марины Никольчевой,
- "Девочка, мальчик и секрет" Оксаны Казьминой.
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