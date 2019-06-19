Обнаружены две планеты, которые, вероятно, пригодны к жизни

19 июня, 2019, 17:06

Астрономы нашли две планеты, которые отвечают практически всем требованиям для поддержания жизни. Планеты земного типа расположены в так называемом поясе жизни, поэтому на их поверхности может существовать жидкая вода

Об этом сообщает CNN .

Исследователи из Университета Геттингена и Института астрофизики на Канарских островах (IAC) обнаружили, что планеты вращаются вокруг Зари Тигарден в созвездии Овен, которая находится всего в 12 световых годах от Земли.

Это десятая и одиннадцатая планеты, которые были выявлены в рамках международного проекта сотрудничества, запущенного в 2016 году и нацеленного на поиски миров вокруг звезд поблизости. Ученые использовали ряд инструментов для исследования космоса, разбросанных по всему миру. Среди них CARMENES в Обсерватории Калар-Альто и Muscat2 телескопа «Карлос Санчес» в Испании, а также обсерватория Лас-Камбрес в Калифорнии, США.

Если расчетные скорости орбиты и вращения являются точными и в Солнечной системе нет неожиданных факторов, которые могли бы нарушить расчеты астрономов, две планеты достоверно имеют каменистую почву и жидкую воду. Это ключевые факторы для обеспечения жизни существ.

Сама звезда была открыта в 2003 году. Заря Тигарден - это красный карлик. Она относительно холодная и небольшая. Ее масса составляет всего лишь десятую часть от массы Солнца. А температура на поверхности достигает 2704 градусов по Цельсию. В космических масштабах она расположена сравнительно близко к Земле. Однако заметить ее было трудно из-за тусклости. Ученые пристально следили за звездой, ища доказательств, которые бы указывали на существование планет вблизи нее.