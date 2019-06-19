Обладатель "Золотой бутсы" признался в наркотической зависимости
Об этом сообщает Marca .
По словам 45-летнего Жардела он регулярно употреблял наркотики, когда играл за португальский "Порту". Бразилец делал это во время отпуска, чтобы не провалить допинг-контроль.
"В мир наркотиков я пришел из любопытства. Когда я выступал в Европе, то встретил некоторых людей, которые и предложили мне попробовать. В течение сезона мешал допинг-контроль, но в отпуске я регулярно употреблял наркотики. Это одна из проблем футбола. У футболистов много денег, и они попадают в ловушки, подвергаются любопытству и искушениям. Благо, сейчас я избавился от этой зависимости и хочу помочь молодым игрокам, чтобы они не повторили моих ошибок ", - рассказал Жардел.
Жардел дважды становился обладателем "Золотой бутсы" - в 1999 и 2002 годах и считался одним из лучших форвардов мира. Бразилец забил за "Порту" 130 голов.
- 28 мая российский хоккеист клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталс" Евгений Кузнецов попал в скандал из-за видео с белым порошком , похожим на наркотики.
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