Обладатель "Золотой бутсы" признался в наркотической зависимости

19 июня, 2019, 16:09

Двукратный обладатель "Золотой бутсы", лучший бомбардир Европы бразилец Марио Жардел признался, что во время выступлений за "Порту" принимал наркотики

Об этом сообщает Marca .

По словам 45-летнего Жардела он регулярно употреблял наркотики, когда играл за португальский "Порту". Бразилец делал это во время отпуска, чтобы не провалить допинг-контроль.

"В мир наркотиков я пришел из любопытства. Когда я выступал в Европе, то встретил некоторых людей, которые и предложили мне попробовать. В течение сезона мешал допинг-контроль, но в отпуске я регулярно употреблял наркотики. Это одна из проблем футбола. У футболистов много денег, и они попадают в ловушки, подвергаются любопытству и искушениям. Благо, сейчас я избавился от этой зависимости и хочу помочь молодым игрокам, чтобы они не повторили моих ошибок ", - рассказал Жардел.

Жардел дважды становился обладателем "Золотой бутсы" - в 1999 и 2002 годах и считался одним из лучших форвардов мира. Бразилец забил за "Порту" 130 голов.